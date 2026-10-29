Estudiantes del Tec de Saltillo condicionan fin del bloqueo

En el segundo día de manifestación, los estudiantes advirtieron que no liberarán el bulevar Venustiano Carranza sin una respuesta a sus condiciones

El Movimiento Estudiantil Burros Pardos estableció 12 exigencias no negociables para liberar el bulevar Venustiano Carranza, luego de que las conversaciones con directivos del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) no permitieran alcanzar un acuerdo definitivo durante el segundo día de manifestación.

Los estudiantes dieron lectura pública a las condiciones frente a sus compañeros y advirtieron que la reapertura de la vialidad dependerá de que las autoridades educativas atiendan los puntos establecidos, entre ellos medidas contra represalias, transparencia financiera, atención a denuncias y reparaciones urgentes en las instalaciones.

La primera exigencia es la entrega de una carta general que garantice que ningún alumno enfrentará represalias académicas o administrativas por participar en el movimiento. También demandan que integrantes de la comunidad del Tecnológico Nacional de México que acumulen denuncias sean separados de actividades frente a grupo o de situaciones que puedan poner en riesgo la integridad estudiantil.

Entre las condiciones consideradas no negociables se encuentra la rehabilitación inmediata de todos los sanitarios, con suministro adecuado de insumos, así como una solución para reparar el techo y el piso del área cultural, donde los manifestantes denuncian deficiencias que afectan el desarrollo de sus actividades.

En materia financiera, los Burros Pardos exigen una auditoría externa de los recursos institucionales y la presentación de facturas correspondientes a los patrocinios de la carrera 5K de los Burros, con el propósito de conocer el manejo del dinero relacionado con esa actividad.

El movimiento también demanda mantenimiento, materiales, insumos y recursos suficientes para los laboratorios de todas las especialidades, al considerar que las condiciones actuales dificultan las prácticas y la formación académica de los estudiantes.

Otra de las condiciones es crear organismos de representación para mujeres, hombres y grupos vulnerables, además de un comité de vigilancia estudiantil que supervise el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el pliego petitorio. Durante la lectura, la creación de organismos de mujeres fue reiterada como una exigencia independiente.

La lista incluye establecer un mecanismo de comunicación que permita solicitar el uso del elevador en casos de emergencia médica, así como garantizar la atención del servicio de enfermería durante los horarios que le corresponden.

La postura estudiantil se endureció después de una nueva jornada de conversaciones sin resultados definitivos. Una alumna entrevistada durante el segundo día de protesta expresó frustración por la falta de avances y cuestionó que la dirección del plantel atribuya algunas soluciones a decisiones que deben tomarse desde el Tecnológico Nacional de México.

La estudiante también denunció deficiencias en el desempeño de algunos profesores y aseguró que uno de sus docentes prácticamente no ha impartido clases durante el semestre. Consideró que, además de las demandas administrativas, deben resolverse los problemas que afectan directamente la enseñanza y las condiciones de los talleres.

Para mantener la manifestación, los alumnos comenzaron a organizar relevos. Algunos permanecieron durante la noche sobre el bulevar, mientras otros se incorporaron durante el día para sostener la presencia estudiantil frente a la institución.

Los representantes del movimiento reiteraron que los 12 puntos son condiciones no negociables para retirar el bloqueo, por lo que la continuidad de la protesta dependerá de la respuesta que reciban de las autoridades educativas. Hasta el momento de las declaraciones no se había confirmado un acuerdo para reabrir el bulevar Venustiano Carranza.