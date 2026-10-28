Estudiantes del Tec de Saltillo bloquean bulevar Carranza

Así como mejorar instalaciones, servicios y mecanismos de atención a denuncias de acoso. Buscan integrar una mesa de diálogo con las autoridades escolares

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) bloquearon este martes ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza, frente al plantel, para exigir el cumplimiento de compromisos establecidos durante las protestas de 2023, además de denunciar deficiencias en las instalaciones, servicios escolares y atención a presuntos casos de acoso.

La movilización retomó el pliego petitorio elaborado hace tres años, durante el movimiento estudiantil conocido como El Tec no es cantina, surgido después de la realización de un concierto del Grupo Frontera en las instalaciones educativas.

De acuerdo con los manifestantes, una parte importante de aquellas demandas continúa sin resolverse, por lo que buscan revisar los compromisos pendientes e incorporar nuevas necesidades.

Daniela Morín, estudiante de tercer semestre de Ingeniería en Gestión Empresarial y aspirante a dirigir el próximo Comité de Sociedad de Alumnos, explicó que trabajan junto con el líder estudiantil Aldo Meza para reunir a representantes de las distintas carreras y elaborar un planteamiento unificado que permita dar seguimiento a las solicitudes.

Exigen transparencia y mejoras en las instalaciones

La alumna señaló que una de las principales exigencias es establecer mecanismos de transparencia para conocer qué ocurrió con los compromisos anteriores, cuáles se cumplieron y por qué otros siguen pendientes.

También planteó mejorar las condiciones de las áreas académicas, deportivas y culturales, así como el abastecimiento de insumos y las instalaciones utilizadas durante jornadas escolares que se extienden de las siete de la mañana a las diez de la noche.

Entre las propuestas mencionó aprovechar investigaciones desarrolladas por estudiantes sobre las islas de calor en edificios de la institución, con el propósito de evaluar alternativas que permitan mejorar las condiciones térmicas de los espacios educativos.

Por su parte, Luis Antonio Ortega de la Garza, otro de los estudiantes inconformes, denunció problemas específicos en los sanitarios, entre ellos baños de hombres del segundo piso que permanecen cerrados y otros del primer nivel que presentan deterioro.

También señaló la falta de mantenimiento de una alberca que, según su testimonio, no se utiliza, así como mobiliario dañado y deficiencias en salones destinados a actividades culturales.

El alumno expuso además inconformidades por actividades académicas que habrían sido canceladas después de que estudiantes realizaron pagos, así como señalamientos contra docentes por presunto incumplimiento de sus responsabilidades.

Entre las denuncias más delicadas mencionó posibles casos de acoso y amenazas de represalias académicas contra alumnas que decidan manifestarse, situaciones que, afirmó, no han recibido una respuesta satisfactoria de las autoridades escolares.

Buscan una mesa de diálogo con la dirección

Los estudiantes buscan que representantes de las carreras participen en una mesa de trabajo con la dirección del Tecnológico para revisar cada petición y establecer compromisos concretos.

Durante la protesta se mencionó un acercamiento de la directora del plantel para promover el diálogo, aunque al momento de las entrevistas no se había confirmado la instalación formal de esa mesa ni la existencia de acuerdos.

Respecto al cierre del bulevar Venustiano Carranza, Morín reconoció las afectaciones que ocasiona a automovilistas, transportistas y actividades económicas, por lo que expresó su intención de encontrar una solución que permita liberar la vialidad durante este mismo martes.

Sin embargo, aclaró que la decisión dependerá de los avances en las negociaciones y de la respuesta de las autoridades educativas.

La estudiante insistió en que el movimiento busca evitar confrontaciones y resolver las inconformidades mediante el diálogo, sin repetir el prolongado plantón de 2023.

Mientras tanto, la Subdirección de Tránsito de Saltillo mantiene apoyo vial en el sector y recomienda utilizar rutas alternas como Isidro López Zertuche, Hidalgo, Abasolo y Lafragua ante el bloqueo de ambos sentidos de Venustiano Carranza.