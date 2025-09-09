Estudiantes del Cecyte dañan ruta estudiantil de Ramos Arizpe

El incidente ocurrió el jueves pasado, cuando varios alumnos subieron al camión y comenzaron a empujarse entre ellos y al resto de los pasajeros

La Dirección de Transporte y Movilidad de Ramos Arizpe detectó a un grupo de estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) que intentaron causar daños y generaron desorden dentro de una de las unidades de la ruta estudiantil, informó el titular de la dependencia, Juan Alberto García Leija.

Aunque no se registraron daños materiales, los jóvenes colgaron su peso de las manillas de sujeción, abrieron ventanas y sacaban la cabeza hacia el exterior, poniendo en riesgo su seguridad.

García Leija indicó que gracias al sistema de videovigilancia instalado en las unidades se pudo confirmar el comportamiento, lo que permitió que el chofer diera aviso y se actuara de inmediato.

Los estudiantes fueron bajados de la unidad tras la intervención del personal.

“Vamos a pasar los videos a las instituciones educativas para que platiquen con los alumnos y les hagan ver que estas unidades son pensadas para ellos y que deben cuidarlas”, señaló el director.

En cuanto al servicio, García Leija detalló que tras el inicio del ciclo escolar el aforo aumentó alrededor de 400 estudiantes diarios, con las rutas operando al 100% y frecuencias de paso de 10 minutos en la estudiantil y 8 minutos en las demás.