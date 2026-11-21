El proyecto Field Shift obtuvo el primer lugar local del NASA Space Apps Challenge 2026 tras una competencia de 36 horas

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo obtuvieron el primer lugar local del NASA Space Apps Challenge 2026 con el desarrollo de una plataforma tecnológica que utiliza información de observación terrestre de la NASA e inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones en la agricultura.

El proyecto ganador, denominado Field Shift, fue desarrollado durante una competencia de 36 horas realizada en el gimnasio Alejandro Guillot Shaffino del Tecnológico de Saltillo, donde los participantes enfrentaron desafíos técnicos y trabajaron contra el tiempo para presentar una solución funcional.

La plataforma está diseñada para ayudar a los agricultores a determinar estrategias de rotación de cultivos mediante el análisis de variables como las condiciones climáticas, las características del suelo y los efectos de las decisiones agrícolas sobre la sostenibilidad a largo plazo.

A diferencia de una aplicación convencional, Field Shift integra información de observación terrestre de la NASA con herramientas de procesamiento de datos y sistemas de inteligencia artificial, lo que permite reunir distintos elementos para apoyar la planeación de actividades agrícolas.

Entre los integrantes destacados del equipo se encuentran Diego López, Guillermo Ortiz, Mariana Rodríguez Sarmiento y Jorge Figueroa Garza, quienes participaron en el desarrollo de la propuesta tecnológica que obtuvo el reconocimiento local.

El proyecto requirió no solamente diseñar una aplicación funcional, sino también construir e implementar la infraestructura digital necesaria para procesar la información y mantener operativa la plataforma durante la competencia.

Para desarrollar la interfaz de usuario, los estudiantes utilizaron React, mientras que los servicios de procesamiento fueron implementados mediante Python y herramientas de Amazon Web Services.

La infraestructura tecnológica incorporó servicios de almacenamiento y distribución de información, así como mecanismos para administrar recursos digitales y facilitar el funcionamiento de la aplicación.

Uno de los componentes principales fue la creación de un sistema de procesamiento de datos que permite integrar fuentes de observación terrestre de la NASA, organizar la información y realizar consultas útiles para el análisis agrícola.

El equipo también incorporó asistentes conversacionales basados en inteligencia artificial mediante Amazon Bedrock, con el propósito de facilitar la interacción de los usuarios con la plataforma y la información disponible.

Durante las 36 horas de competencia, los participantes tuvieron que resolver problemas técnicos, ajustar sus decisiones de desarrollo y realizar pruebas para mantener el funcionamiento del proyecto.

El Tecnológico de Saltillo había participado en la edición de 2025 del NASA Space Apps Challenge, experiencia que permitió a los estudiantes y asesores identificar oportunidades para mejorar la organización del equipo, la distribución de tareas y la capacidad de respuesta ante dificultades técnicas.