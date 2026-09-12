Estudiantes de la UAdeC toman las calles en desfile de bienvenida

El desfile fue encabezado por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González

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Más de 7 mil 500 estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) participaron en el tradicional Desfile de Bienvenida 2026, con el que la comunidad universitaria recibió a la nueva generación de “Lobos” de la Unidad Sureste.

Los jóvenes, pertenecientes a 28 escuelas y facultades, recorrieron las principales vialidades de Saltillo entre música, porras y carros alegóricos. El contingente partió poco después de las 17:40 horas desde el campo de béisbol “Ramón Mendoza”, en la Unidad Camporredondo, para avanzar por los bulevares Magisterio, David Berlanga, Nazario Ortiz Garza y la calle Jesús Valdés Sánchez.

El desfile fue encabezado por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández. Durante el arranque, el edil anunció que el Gobierno Municipal instalará pasto sintético en el campo de béisbol de Camporredondo, compromiso que fue recibido con aplausos por los estudiantes.

La marcha continuó por calles de las colonias República y Abasolo hasta concluir en el campo de fútbol americano “Juan Lobato” del Ateneo Fuente, donde las autoridades dieron la bienvenida a los nuevos universitarios. En el evento también fueron reconocidos los deportistas de la UAdeC que obtuvieron medallas durante la Universiada Nacional ANUIES 2026.