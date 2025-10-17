Estudiantes de la Narro se movilizan para apoyar a damnificados

Desde tempranas horas, los voluntarios instalaron un punto de acopio donde recibieron donaciones de la comunidad saltillense

Conmovidos por la situación que atraviesan cientos de familias en Veracruz tras las recientes inundaciones, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro organizó una colecta de víveres, ropa y cobijas para apoyar a los damnificados del municipio de Álamo Temapache y sus alrededores.

Desde tempranas horas, los voluntarios instalaron un punto de acopio donde recibieron donaciones de la comunidad saltillense.

Los estudiantes solicitaron artículos de abrigo, alimentos no perecederos y productos de higiene personal, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas.

Todo lo recolectado sería transportado el mismo día por los propios jóvenes hacia las zonas impactadas por las lluvias. Entre ellos se encontraba Guadalupe, estudiante veracruzana de la Narro, quien explicó que su familia y vecinos forman parte de las comunidades más afectadas.

Relató que en lugares como La Pedrera, El Aguacate y Lomas de Minasco, los daños han sido severos, con caminos destruidos y un puente colapsado que ha dejado incomunicadas a varias localidades.

Con vehículos facilitados por la universidad y el respaldo de compañeros solidarios, los jóvenes emprendieron el viaje rumbo a Veracruz con la esperanza de aliviar, aunque sea un poco, la difícil situación que viven sus paisanos.