Estudiantes de Comunicación llenan un corazón de taparroscas

Los estudiantes de la facultad de Comunicación de Saltillo llenan un corazón de taparroscas por semestre en apoyo a causas sociales

Con el compromiso de contribuir al cuidado del medio ambiente y apoyar causas sociales, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación llenaron un corazón metálico con taparroscas, actividad que realizan cada semestre como parte del movimiento “Tapas por Amor”.

Este jueves, alumnos y docentes realizaron la entrega oficial del corazón completamente lleno, demostrando el trabajo en equipo y la conciencia social que distingue a la comunidad universitaria. Las taparroscas recolectadas serán destinadas a una asociación que apoya a niños con cáncer, contribuyendo con recursos obtenidos del reciclaje.

El proyecto forma parte de una campaña permanente que busca fomentar la responsabilidad ambiental y la solidaridad estudiantil, incentivando a los jóvenes a reciclar desde su entorno universitario.

De acuerdo con los organizadores, cada semestre la Facultad logra llenar un corazón completo, lo que representa miles de tapitas que, además de evitar la contaminación, se transforman en ayuda para quienes más lo necesitan.

Durante la entrega, estudiantes compartieron su experiencia y motivación para sumarse a la iniciativa:

“Me hace sentir bien saber que con algo tan pequeño podemos ayudar a quienes enfrentan momentos difíciles. Cada tapita cuenta”, comentó Ana Sofía Hernández, alumna de sexto semestre. “Es increíble ver cómo todos los alumnos nos unimos por una causa. No solo ayudamos a los niños, también aprendemos sobre la importancia del reciclaje y del trabajo en equipo”, señaló Luis Fernando Martínez, participante del proyecto. “Cuando vi el corazón lleno, sentí orgullo. Saber que nuestro esfuerzo se traduce en apoyo real para otros nos motiva a seguir participando”, expresó Mariana López, estudiante de Comunicación.

La entrega se realizó en un ambiente de entusiasmo y compromiso, reafirmando que los pequeños actos pueden generar grandes cambios cuando se hacen con corazón.

