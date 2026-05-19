Estudiantes de bachillerato llevarán nombre de Parras a Veracruz

Alumnos del CBTA No. 21 representarán tanto a su institución educativa como al estado de Coahuila en distintas competencias en territorio veracruzano

Alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 21 “Profr. Federico Berrueto Ramón” fueron reconocidos por el alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara, previo a su participación en eventos cívicos y deportivos que se realizarán en el estado de Veracruz.

Las y los jóvenes representarán tanto a su institución educativa como al estado de Coahuila en distintas competencias.

Durante una ceremonia cívica celebrada en el plantel, el presidente municipal felicitó a los estudiantes por su dedicación y compromiso, resaltando el esfuerzo que han realizado para alcanzar esta oportunidad.

Asimismo, los exhortó a continuar preparándose y a desempeñarse con orgullo para dejar en alto el nombre de Parras.

En el acto estuvieron presentes alrededor de 800 estudiantes, además de personal docente y administrativo, informó el director del CBTA 21, Faustino Cueto Velázquez.

Como parte de la visita, el alcalde reiteró el respaldo de la administración municipal hacia la educación y el talento juvenil, además de entregar una máquina ordeñadora destinada a fortalecer las prácticas académicas y pecuarias del plantel.

En la ceremonia también participaron el primer regidor, profesor Fernando González, y la doctora Blanca Yanet Garza López, enlace estatal de la DGETAyCM en Coahuila.