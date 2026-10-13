Estudiante de 16 años fue atropellada cuando iba a clases

Tránsito Municipal detuvo a la conductora de la unidad de personal en el bulevar Óscar Vélez para deslindar responsabilidades legales.

Una adolescente de 16 años fue hospitalizada luego de ser atropellada por un transporte de personal mientras caminaba hacia su escuela, en la colonia 26 de Marzo, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 horas de este lunes, cuando Solach Ayelin transitaba por el bulevar Óscar Vélez con dirección al CBTis 97, donde tenía previsto tomar sus clases.

Al llegar al cruce con la calle Manuel W. González, la estudiante intentó atravesar la vialidad y fue impactada por un vagón de la empresa Transportes Riga, cuyo golpe la proyectó varios metros.

La unidad era conducida por Perla Juana, de 31 años, quien señaló que no advirtió a tiempo que la menor cruzaba la calle. Aunque intentó frenar al verla cerca, no logró evitar el atropellamiento.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y, tras valorarla, la trasladaron en condición estable al Hospital Universitario para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y aseguraron a la conductora, quien quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.