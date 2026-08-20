Estudiante de 15 años es golpeado con tubo en Saltillo

El director del plantel, Luis Arcadio de la Peña, informó en entrevista que permaneció con la familia del estudiante en el Hospital Universitario

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Un estudiante de 15 años del CBTis 97 terminó hospitalizado luego de ser agredido por un grupo de jóvenes en calles de la colonia Lourdes, en Saltillo.

El menor caminaba acompañado de una compañera por la calle Panamá cuando fue interceptado por al menos ocho sujetos, quienes presuntamente lo confundieron con integrante de un grupo rival y comenzaron a golpearlo; durante el ataque recibió un fuerte golpe con un tubo en la cabeza.

Agresores huyeron después del ataque

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar al darse cuenta de que habían atacado a la persona equivocada.

Elementos de la Policía Municipal acudieron luego del reporte realizado al 911, aunque no se informó sobre personas detenidas. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al adolescente y posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario para recibir atención médica.

Plantel solicitará mayor vigilancia

El director del plantel, Luis Arcadio de la Peña, informó en entrevista que permaneció con la familia del estudiante en el Hospital Universitario para dar seguimiento a su estado de salud y descartar cualquier consecuencia de gravedad.

Asimismo, adelantó que solicitará mayor apoyo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante rondines en los alrededores del plantel y pidió a los alumnos acompañarse entre sí al salir de clases, mientras que a los padres de familia les recomendó acudir por sus hijos y mantenerse atentos para proteger también al resto de la comunidad estudiantil y evitar que hechos lamentables como este vuelvan a ocurrir.