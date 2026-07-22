Estrenan puente peatonal sobre Emilio Arizpe, en Saltillo

Autoridades estatales, municipales y representantes vecinales coincidieron en que esta infraestructura responde a una necesidad planteada por la ciudadanía

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la entrega del nuevo puente peatonal construido sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, una obra impulsada para ofrecer un cruce más seguro a las personas que diariamente transitan por esta vialidad.

El edil destacó que el proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y la participación de los habitantes del sector, quienes solicitaron la infraestructura para reducir el riesgo de accidentes.

Durante el evento, se informó que el puente tiene una longitud de 80 metros y beneficiará a residentes de colonias como Lomas de Lourdes, La Estrella, Hacienda El Cortijo, Lomas del Sur y Portal de las Lomas, entre otras.

En el desarrollo de la obra participaron diversas dependencias municipales, entre ellas Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obra Pública, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, con el objetivo de garantizar un proyecto funcional y seguro.

Autoridades estatales, municipales y representantes vecinales coincidieron en que esta infraestructura responde a una necesidad planteada por la ciudadanía.

El diputado local Álvaro Moreira Valdés reconoció la coordinación entre gobierno y sociedad para concretar el puente, mientras que el vecino Carlos Reyes Castañeda agradeció la realización de la obra, al señalar que ofrecerá mayor protección a quienes cruzan diariamente el bulevar y mejorará la movilidad en esta zona del sur de Saltillo.