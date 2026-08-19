Estrena centro regional con monitoreo enlazado al sistema estatal

El nuevo Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la región Centro Desierto tuvo una inversión de 24 millones de pesos.

La región Centro-Desierto contará con un nuevo esquema de monitoreo y coordinación policial a partir de la puesta en operación del Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo C2 estará interconectado con el C4 de inteligencia estatal.

El complejo fue inaugurado este lunes en Monclova y representó una inversión de 24 millones de pesos.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, el proyecto fue diseñado para concentrar en un mismo punto distintas áreas operativas y de atención ciudadana.

El centro dispone de 3,758 metros cuadrados de terreno y 669 metros cuadrados de construcción.



Entre sus espacios se encuentran un call center para reportes vía telefónica y grupos de WhatsApp, área de inteligencia, unidad UNIF, sala de capacitación, área de prevención, archivo, despacho y SITE, además del centro de monitoreo C2.

La conexión del C2 con el C4 permitirá compartir información y reforzar la coordinación entre las corporaciones de la región y las áreas estatales de inteligencia.

Durante la inauguración, el gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la estrategia de seguridad en Coahuila ha incluido inversiones en tecnología, inteligencia, patrullas, armamento e infraestructura.

Indicó que durante los primeros dos años y medio de su administración se han entregado o se encuentran en construcción 18 cuarteles destinados a la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina.

El nuevo centro está planteado, además, como un punto de coordinación para los municipios que integran la región Centro-Desierto.

Además del monitoreo y atención de reportes, el inmueble concentrará labores de prevención, capacitación y atención de casos relacionados con violencia familiar mediante la unidad UNIF.

Con su apertura, Monclova suma una nueva instalación regional desde la cual se podrán recibir reportes ciudadanos, realizar vigilancia mediante cámaras y compartir información en tiempo real con el sistema estatal de seguridad.