Estrategia en Los Chorros agiliza atención de accidentes

El mando militar explicó que la estrategia se desarrolla de manera coordinada con el Gobierno de Coahuila y diversas corporaciones de seguridad

La implementación de un protocolo especial de atención en el tramo de Los Chorros de la carretera federal 57 ha permitido reducir los tiempos de respuesta y agilizar la liberación de la vía cuando se registran accidentes o bloqueos, aseguró Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar.

El mando militar explicó que la estrategia se desarrolla de manera coordinada con el Gobierno de Coahuila y diversas corporaciones de seguridad y auxilio, con el objetivo de evitar cierres prolongados en uno de los puntos carreteros más conflictivos del estado.

“Ya se estableció una estrategia y actualmente cualquier incidente que ocurre ahí se atiende de manera rápida e inmediata”, señaló.

Quiroz Muñoz indicó que el protocolo comenzó a operar hace varios meses y contempla la activación de rutas alternas, regulación del tráfico y el retiro oportuno de vehículos involucrados en percances para restablecer la circulación en el menor tiempo posible.

“Se activan las vías alternas, se materializa el protocolo, se retiran los vehículos y se libera la vía”, explicó.

El comandante destacó que, además de la coordinación operativa, existe presencia física de autoridades en horarios estratégicos, así como infraestructura y señalización orientadas a mejorar la seguridad de quienes transitan por este tramo de la carretera 57.

Las declaraciones surgieron luego de cuestionamientos sobre la vigilancia en Los Chorros, una zona que históricamente ha registrado accidentes de gran impacto debido a sus características geográficas y al intenso flujo de transporte de carga y vehículos particulares.

En otro tema, Quiroz Muñoz afirmó que las fuerzas armadas mantienen vigilancia permanente en las principales vías de comunicación de Coahuila como parte de la estrategia nacional de seguridad, basada en coordinación institucional, atención de las causas e inteligencia.

Asimismo, aseguró que hasta el momento no se han detectado intentos de incursión de grupos delictivos provenientes de entidades vecinas hacia la jurisdicción de la Sexta Zona Militar y reiteró que el Ejército mantiene personal preparado para aplicar el Plan DN-III-E en caso de emergencias derivadas de las lluvias que afectan diversas regiones del estado.