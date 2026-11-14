Estiman superar la derrama económica esperada para el Buen Fin

Las familias deben priorizar la adquisición de productos necesarios y revisar condiciones comerciales para evitar problemas financieros futuros.

Entre los establecimientos que tradicionalmente concentran mayor movimiento durante El Buen Fin destacan los dedicados a la venta de ropa, calzado, aparatos electrónicos, teléfonos celulares, tabletas, televisores y electrodomésticos. Sin embargo, la campaña también abre oportunidades para pequeños negocios y comercios familiares que buscan incrementar sus ventas mediante descuentos.

Medina Martínez recordó que el programa nació con el propósito de incentivar el consumo dentro de México, particularmente durante noviembre. Su creación tomó como referencia el llamado Viernes Negro estadounidense, temporada en la que numerosos compradores mexicanos viajaban al país vecino para adquirir mercancías con rebajas.

Recomendaciones de consumo y uso responsable de crédito

Ante ese antecedente, convocó a los consumidores a privilegiar las compras en establecimientos nacionales y, particularmente, en los comercios de sus propias localidades. Señaló que el dinero que circula durante estas jornadas fortalece la economía regional y contribuye a sostener las operaciones de los negocios establecidos.

Respecto a las ofertas anunciadas, recomendó revisar los precios y las condiciones de cada promoción antes de realizar una compra. También consideró importante adquirir productos que realmente sean necesarios, además de verificar las garantías y los términos de pago para evitar inconvenientes posteriores.

El presidente de FECADECO advirtió que las tarjetas de crédito deben utilizarse con responsabilidad, incluso cuando los establecimientos ofrecen facilidades de pago. Explicó que comprometer ingresos futuros para aprovechar descuentos puede generar problemas financieros, especialmente cuando los consumidores no tienen capacidad para cubrir los saldos y los intereses acumulados.

Sorteo del SAT e incentivos económicos

Como incentivo adicional para compradores y establecimientos, El Buen Fin 2026 incluye el sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que contempla una bolsa de 500 millones de pesos en premios. La participación está vinculada con compras realizadas mediante tarjetas bancarias participantes, en establecimientos que cumplan con los requisitos de registro.

Las operaciones desde 250 pesos pueden participar en el sorteo, conforme a las disposiciones oficiales. Los consumidores tienen la posibilidad de obtener un premio de hasta 250 mil pesos, mientras que los comercios participantes pueden acceder a un premio principal de 260 mil pesos, además de otros incentivos económicos.

Medina Martínez recordó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también interviene en la protección de los compradores. Los usuarios pueden acudir a esa dependencia cuando los establecimientos incumplan descuentos anunciados, condiciones de venta, garantías o cualquier otro compromiso relacionado con las promociones.

Proyecciones de derrama económica

En cuanto a las proyecciones nacionales, el representante empresarial manifestó confianza en que las ventas superen los resultados de 2025. La expectativa es rebasar los 240 mil millones de pesos en operaciones comerciales, frente a los 219 mil 200 millones de pesos reportados durante la edición anterior.

Para Monclova, Medina Martínez recordó que la derrama económica del año pasado se ubicó entre 53 y 58 millones de pesos, o incluso por encima de ese rango. No obstante, la Canaco Monclova había difundido una estimación superior a los 70 millones de pesos en ventas durante noviembre de 2025.

Finalmente, el presidente de FECADECO llamó a las familias a aprovechar las promociones de El Buen Fin, que se desarrolla del 13 al 17 de noviembre. La expectativa empresarial es que la respuesta de los consumidores permita incrementar la actividad económica y los ingresos de los establecimientos de Monclova, la Región Centro y el resto de Coahuila.