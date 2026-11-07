Estilista denuncia agresión y amenazas de muerte en Saltillo

Fabiola acusa que varias personas la golpearon, amenazaron y robaron en su salón de belleza tras ingresar con una cita falsa

Una estilista identificada como Fabiola denunció haber sido víctima de una agresión física, amenazas de muerte, robo y presunta privación ilegal de la libertad dentro de su salón de belleza, ubicado sobre el bulevar Museo del Desierto, en la colonia Saltillo 2000, luego de que varias personas presuntamente utilizaron una cita falsa para ingresar al establecimiento la noche del 2 de noviembre.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas, cuando una mujer que había solicitado un servicio de uñas llegó al negocio acompañada de otras personas. Una vez dentro, comenzaron las agresiones verbales y físicas, mientras dos sujetos que permanecían afuera cerraron la cortina y la puerta del local para impedir que la víctima pudiera salir o recibir ayuda.

La denunciante identificó a cuatro personas como presuntas participantes en el ataque. Aseguró que una de ellas la golpeó con un arma, mientras las demás continuaron agrediéndola con los puños y golpeando su cabeza contra un mueble del establecimiento.

Fabiola relató que durante la agresión fue amenazada de muerte en repetidas ocasiones y que uno de los involucrados arrancó las cámaras de vigilancia instaladas dentro y fuera del salón. También denunció el robo de su bolsa, teléfonos celulares, dinero, tarjetas y diversas pertenencias de su negocio.

Según su declaración, los presuntos agresores la obligaron a sentarse frente a una cámara para grabar un video en el que debía afirmar que entregaba voluntariamente los muebles del establecimiento, que abandonaba el local por decisión propia y que se comprometía a no presentar ninguna denuncia.

La estilista explicó que detrás del ataque existirían conflictos personales y una disputa relacionada con el inmueble donde operaba su negocio. Afirmó contar con un contrato de arrendamiento firmado por el propietario, a quien realizaba directamente los pagos de renta.

La mujer señaló que consiguió escapar cuando los presuntos agresores abrieron la puerta para sacar pertenencias del establecimiento. Aprovechó ese momento para salir a la calle y pedir auxilio, después de haber permanecido encerrada mientras era golpeada y amenazada.

También aseguró que dos años atrás había sufrido otra agresión relacionada con uno de los conflictos personales mencionados y que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, aunque sostuvo que no obtuvo una respuesta satisfactoria.

Tras el ataque del 2 de noviembre, Fabiola informó que presentó una nueva denuncia y que personal de la Fiscalía la acompañó posteriormente para recuperar las pertenencias que permanecían dentro del salón de belleza.

Sin embargo, expresó temor por su integridad y la de su familia, debido a que sus presuntos agresores le advirtieron que conocían su domicilio y que podrían atacarla nuevamente si acudía ante las autoridades.

“Perdí mi trabajo, perdí mi seguridad, perdí mi paz mental”, expresó la afectada, quien pidió a la Fiscalía General del Estado investigar lo ocurrido, identificar a los responsables y brindarle protección.

La denunciante solicitó que las autoridades den seguimiento a su caso y determinen las responsabilidades penales correspondientes por las agresiones, amenazas y el presunto robo de sus pertenencias.