Este sábado, el primer Lechón Fest en Ramos Arizpe

La Alameda Miguel Ramos Arizpe será este sábado el escenario del primer "Lechón Fest", una de las actividades más esperadas del Ramos Fest 2025, que reunirá gastronomía, música en vivo y ambiente familiar en una jornada gratuita para toda la comunidad.

Desde el mediodía, los asistentes podrán disfrutar de venta de comida, antojitos, bebidas y artesanías, además de presenciar el concurso que premiará al mejor lechón en sabor, creatividad y presentación. El certamen reunirá a equipos participantes que buscarán destacar con sus recetas y propuestas gastronómicas.

La música en vivo acompañará el evento durante todo el día, creando un ambiente festivo para locales y visitantes. El gran cierre será por la noche con la presentación estelar de La Casetera, agrupación que traerá su repertorio de éxitos para poner a cantar y bailar al público.

El gobierno municipal recordó que el acceso es libre y que se contará con un operativo especial de seguridad, limpieza y movilidad, con el objetivo de garantizar una celebración segura, ordenada y en un entorno familiar.