Este miércoles se aprobará el paquete económico para Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, anunció que el paquete económico para el próximo ejercicio fiscal ya está preparado y será sometido a votación este miércoles 10 de septiembre de 2025 en la sesión de Cabildo, después de haber sido revisado por la Comisión de Hacienda.

Agregando que una vez aprobado, la propuesta se enviará al Congreso del Estado para su análisis, dictaminación y votación en el pleno durante el mes de diciembre.

Díaz subrayó que el plan incluye tanto el presupuesto de egresos como la Ley de Ingresos, enfocándose en obras y programas sociales que impacten directamente en la calidad de vida de los saltillenses.

Finalmente, el edil Saltillense aseguro que el paquete económico no incluye nuevos impuestos.

“No hay nuevos impuestos, más que el de la taza inflacionaria en valores catastrales”dijo Javier Díaz.

Lo anterior, pues indico que el único ajuste será en los valores catastrales, con un incremento del 4%, correspondiente a la tasa inflacionaria.