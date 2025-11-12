Este jueves inicia operaciones la nueva Clínica de Salud Popular

El centro médico representa uno de los principales compromisos del municipio en materia de salud pública y se suma a las acciones para acercar servicios básicos

A partir de este jueves 13 de noviembre entrará en funciones la Clínica de Salud Popular en la colonia Analco, un espacio que busca ampliar la atención médica gratuita para habitantes de sectores vulnerables en el municipio de Ramos Arizpe.

La clínica se ubica en la calle Tula, junto a la plaza del mismo nombre, y ofrecerá servicios de consulta general, atención dental, análisis clínicos, entrega de medicamentos, pruebas de VIH, distribución de lentes y atención por telemedicina, con el propósito de reforzar la cobertura de salud preventiva en la zona oriente.

De acuerdo con autoridades municipales, el proyecto forma parte de un modelo de atención integral en salud, que también contempla una segunda clínica en la colonia Plaza Pistaches, aún en construcción.

Cada una tendrá la capacidad de atender hasta 12,000 personas, priorizando a familias seleccionadas mediante estudios socioeconómicos.

El nuevo centro médico representa uno de los principales compromisos del municipio en materia de salud pública y se suma a las acciones para acercar servicios básicos a las colonias con mayor necesidad.