Estalla por acumulación de gas departamento en zona residencial

Un ciudadano coreano resultó con heridas graves luego de que un departamento ubicado en la zona de Villa Bonita, en el bulevar Colosio al norte de Saltillo, explotara por acumulación de gas.

Además, se reportan daños estructurales al edificio, donde trascendió que se ubican cinco departamentos y locales comerciales.

Cerca de las 2:00 de la mañana de este viernes, una fuerte explosión sacudió esta zona, una de las zonas de alta plusvalía de la ciudad, afectando al menos tres departamentos y una tienda de conveniencia en la Plaza Sofía.

Los cuerpos de rescate reportaron a un hombre de origen coreano identificado como “Leo”, de 51 años de edad, quien sobrevivió, pero sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en la cabeza, espalda y piernas.