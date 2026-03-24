Estado proyecta inversión superior a $2,000 mdp en obras sociales

La estrategia contempla que estén en todas las regiones, con el objetivo de atender rezagos en servicios básicos y mejorar las condiciones de vida

El Gobierno de Coahuila anunció una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para la ejecución de obras sociales en los 38 municipios durante 2026, como parte de un programa estatal enfocado en infraestructura básica y mejoramiento urbano.

El arranque del programa se realizó en Piedras Negras, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que los recursos se destinarán a acciones como pavimentación, recarpeteo, electrificación, agua potable, drenaje, así como la construcción de techos y cuartos adicionales en colonias y ejidos.

De acuerdo con el mandatario, la estrategia contempla la coordinación con los gobiernos municipales para distribuir las obras en todas las regiones del estado, con el objetivo de atender rezagos en servicios básicos y mejorar las condiciones de vida de la población.

En el evento, realizado en la Universidad Politécnica de Piedras Negras, se dio a conocer que uno de los proyectos iniciales será la construcción de un arco techo en dicha institución, con una inversión de 4.6 millones de pesos.

El coordinador de la estrategia Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, precisó que el monto total proyectado asciende a más de 2 mil 75 millones de pesos, recursos que serán aplicados en conjunto con los municipios.

Durante el anuncio, el gobernador destacó que este tipo de obras forman parte de una política integral que también considera factores como seguridad, educación y salud para el desarrollo estatal.

El programa contempla la participación de autoridades estatales, municipales, así como de sectores empresariales y sociales, en la definición y ejecución de los proyectos en las distintas regiones de Coahuila.