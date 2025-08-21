Estado inicia segundo semestre con 20% menos homicidios: Jiménez

Coahuila inicia el segundo semestre con mejores cifras de seguridad; en julio registró los menores homicidios dolosos del país, destacó el gobernador

Coahuila inició el segundo semestre del año con cifras favorables en materia de seguridad, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al destacar que durante julio la entidad se colocó como el estado con menos homicidios dolosos en todo el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El mandatario estatal precisó que, de enero a julio de 2025, se han registrado 55 homicidios, lo que representa una disminución del 20 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, subrayó que el 98 por ciento de los casos han sido esclarecidos, lo que coloca a Coahuila entre los estados con mayor efectividad en la resolución de delitos.

Jiménez Salinas explicó que la mayoría de los homicidios registrados no tienen vínculos con la delincuencia organizada y reiteró que el blindaje estatal garantiza una reacción inmediata y coordinada ante cualquier hecho violento.

Como parte de estas acciones, el gobernador dio la bienvenida al General Brigadier de Estado Mayor, Edilberto Jasso Godoy, quien tomó protesta como nuevo Mando Especial de La Laguna, este martes, y con quien dijo se reforzará la coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y autoridades municipales.

El jefe del Ejecutivo recordó que la entidad avanza en proyectos estratégicos de infraestructura en seguridad, como el C2 Regional de Centro-Desierto, que representa una inversión de más de 53 millones de pesos y en el cual estarán enlazadas más de 550 cámaras de videovigilancia en la zona.

“En Coahuila no bajamos la guardia ni caemos en triunfalismos. Revisamos y reforzamos la estrategia todos los días para mantener la paz y tranquilidad de las familias coahuilenses”, recalcó Jiménez.