Estado buscará operar aeropuerto mediante alianza público-privada

Con el objetivo de fortalecer su actividad comercial y atraer nuevas rutas aéreas, busca el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe alianza público-privada

El Gobierno de Coahuila proyecta operar el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe, bajo un esquema de alianza público-privada (APP) con el objetivo de fortalecer su actividad comercial y atraer nuevas rutas aéreas, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario explicó que actualmente se realizan obras de adecuación para recibir aviones de mayor capacidad, como los de Viva Aerobus, cuya nueva ruta ya registra alta demanda desde su preventa. Entre las mejoras se incluyen ajustes en áreas de abordaje, sistemas de seguridad y logística para la revisión de equipaje.

Jiménez Salinas señaló que el modelo APP permitirá que especialistas en aviación comercial se encarguen de la operación, mientras el Estado mantendrá su participación en sectores como carga y aviación privada. “Es importante que quienes conocen el negocio lo administren, así multiplicamos la inversión y el beneficio para la región”, apuntó.

Destacó que este esquema permitirá al gobierno concentrar recursos en proyectos prioritarios de carácter social, mientras la iniciativa privada invierte en infraestructura y servicios que generen rentabilidad y conectividad aérea.

Además, indicó que se trabaja en un plan integral de fortalecimiento del aeropuerto, el cual busca garantizar que la terminal cuente con estándares competitivos para atraer más rutas nacionales e internacionales.