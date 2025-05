 Esposa exige justicia tras la muerte de su marido en Torreón

Con el rostro marcado por el dolor y el cansancio, Auri acudió a la Fiscalía General en la carretera Torreón para exigir justicia por la muerte de su esposo, Erick Mauricio Rodríguez Cerecero, un joven de 21 años que fue atropellado junto con otro compañero de trabajo mientras trabajaban en una vulcanizadora en la colonia Vista Hermosa.

El conductor de un Bora gris los embistió de forma repentina y se dio a la fuga sin auxiliar a las víctimas. Erick luchó por su vida durante más de dos semanas, pero finalmente falleció el pasado 30 de abril, dejando una hija de apenas cuatro años y medio.

La familia, lejos de quedarse de brazos cruzados, inició su propia búsqueda de justicia. Revisaron cámaras, localizaron el vehículo responsable y solicitaron apoyo a las autoridades, pero la respuesta fue tardía. Aunque el conductor ya fue identificado por testigos, aún no ha sido detenido ni ha enfrentado consecuencias legales.

Auri no solo está enfrentando el duelo de perder al amor de su vida, sino también la impotencia de una justicia que no llega. Con una niña pequeña a su cuidado, ha tenido que armarse de valor para insistir, una y otra vez, en que el caso no quede en el olvido.

Su petición es simple pero poderosa: que quien causó la muerte de Erick responda ante la ley. No busca venganza, busca dignidad para su esposo, memoria para su hija y una respuesta que le permita, al menos, empezar a sanar.

