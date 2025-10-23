Esperará tiempos PRI para definir alianza: Carlos Robles

Lo anterior lo señalo al ser cuestionado sobre el reciente anuncio que realizo la dirigencia nacional del PAN, que ya no se aliará con el PRI

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, aseguró que su partido esperará los tiempos establecidos por la ley para definir si participará en una alianza con otros partidos rumbo al proceso electoral del 2026. Lo anterior lo señalo al ser cuestionado sobre el reciente anuncio que realizo la dirigencia nacional del PAN encaminado a que este partido no va mas en alianza con el PRI. “Desde la perspectiva del PRI, está primero la ciudadanía antes que los partidos. Tenemos una buena experiencia de haber formado una alianza con el PAN y con el PRD, no tuvimos problemas, pero eso no significa que estemos vinculados permanentemente. El PRI tiene rumbo y vida propia”, afirmó. El dirigente estatal recordó que en los comicios para alcaldías más recientes, el PRI compitió sin coalición y ganó 30 municipios, lo que representa alrededor del 93 por ciento de la población del estado. Respecto a los tiempos legales, indicó que el 15 de diciembre es la fecha límite para el registro de alianzas, aunque insistió en que no hay prisa. “Estamos trabajando muy bien, no tenemos problema, vamos para adelante”, expuso. Finalmente, ante las inquietudes de quienes ya muestran interés por participar en el proceso electoral, Carlos Robles Loustaunau los llamó a mantener la calma. “Que tomen Calmex, es una vitaminita muy buena para estar tranquilos. Que no se aceleren, que todo a su tiempo; la caballada está muy gorda, hay muchos cuadros, hombres y mujeres listos para competir”, expresó con humor