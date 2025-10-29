Esperan más de 10,000 visitantes en panteones de Ramos Arizpe

Los panteones San Nicolás y San Ignacio de Ramos Arizpe recibirán este fin de semana a más de 10,000 visitantes con motivo de la celebración del Día de Muertos

Los panteones municipales San Nicolás y San Ignacio de Ramos Arizpe recibirán este fin de semana a más de 10,000 visitantes con motivo de la celebración del Día de Muertos, informó el director de Servicios Concesionarios, Francisco Vázquez.

El funcionario explicó que el operativo especial de seguridad y movilidad comenzará desde la tarde del viernes, con la instalación de los primeros puestos de flores y ofrendas, y se intensificará durante el sábado y domingo, días en los que se espera el mayor flujo de personas.

“Estamos considerando una afluencia de entre nueve y 10,000 personas en total. En el panteón San Nicolás esperamos alrededor de 5,000 visitantes y en el San Ignacio entre tres y 4,000, dependiendo de la hora y el día”, señaló Vázquez.

El operativo contempla el cierre de calles aledañas como David Martínez Soto, Manuel Acuña, Venustiano Carranza y General Charles, donde se implementará un cambio temporal de circulación para facilitar el tránsito vehicular.

“La calle V. Carranza circulará de oriente a poniente, mientras que General Charles lo hará en sentido contrario, con el fin de mantener fluidez y seguridad vial”, precisó.

Asimismo, se permitirá el acceso vehicular únicamente a personas con discapacidad o adultos mayores que acudan en silla de ruedas.

El director informó que se autorizará la instalación de cerca de 120 vendedores ambulantes, 80 en el panteón San Nicolás y 40 en el San Ignacio, dedicados principalmente a la venta de flores, coronas, comida y artículos alusivos a la fecha.

“Ya hicimos recorridos con el secretario del Ayuntamiento; los panteones están siendo limpiados y acondicionados para que luzcan en buenas condiciones. Solo pedimos a los visitantes que no consuman alimentos dentro del panteón por temas de salubridad”, añadió.

Los cementerios estarán abiertos desde las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche a partir del viernes, mientras que el domingo 2 de noviembre, día principal de la conmemoración, los horarios se extenderán hasta la salida del último visitante.