Esperan comerciantes buenas ventas durante la temporada navideña

Con la llegada de la temporada navideña, el recreativo CTM de Saltillo, Coahuila, abrió nuevamente su tradicional espacio dedicado a los artículos decembrinos. En el lugar se ofrecen series navideñas, nacimientos, figuras para el pino, así como pinos naturales y artificiales.

Además, los visitantes pueden encontrar juguetes tradicionales y una variedad de dulces típicos de la época.

Los comerciantes instalados en este punto señalaron que, aunque la afluencia ha ido aumentando de manera gradual, confían en que los próximos días representen un mayor flujo de compradores.

Destacaron que permanecerán en el sitio hasta el 24 de diciembre, fecha en la que concluyen las ventas navideñas.

De acuerdo con los vendedores, esta semana será clave para lograr un repunte significativo, impulsado por la llegada de los pagos de aguinaldos.

Las familias suelen destinar parte de este recurso a la compra de adornos, luces y nacimientos tradicionales, lo que genera un incremento notable en la demanda y beneficia directamente a los comerciantes locales.