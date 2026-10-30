Esperan 5,000 visitantes en Ramos Arizpe por Día de Muertos

El municipio autorizó 120 puestos comerciales en los cementerios San Nicolás y San Ignacio. Habrá cierres parciales y acceso preferente para adultos mayores

Alrededor de 5 mil personas se esperan en los panteones municipales de Ramos Arizpe durante las celebraciones del Día de Muertos, principalmente entre el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre, informó Francisco Vázquez, director de Servicios Concesionados.

El funcionario detalló que el panteón San Nicolás de Tolentino concentraría aproximadamente 3 mil visitantes, mientras que en San Ignacio se prevé la llegada de entre mil 500 y 2 mil personas, principalmente familiares que acudirán a limpiar, decorar y visitar las tumbas de sus seres queridos.

Para atender la afluencia, el Ayuntamiento preparó un operativo que comenzará este viernes 30 de octubre. Previamente, personal de Servicios Municipales realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en las áreas comunes de ambos cementerios.

En cuanto a la actividad comercial, se autorizaron 80 puestos en San Nicolás y 40 en San Ignacio, con prioridad para comerciantes locales. Entre los productos que se ofrecerán destacan flores, cañas, naranjas, jícamas, nieve, churros, tamales y otros alimentos tradicionales.

Vázquez explicó que se contempla la participación de entre ocho y doce vendedores de flores, principalmente del municipio, debido a que los espacios disponibles ya fueron asignados y no se otorgarán permisos adicionales a comerciantes provenientes de otras entidades.

Como parte del operativo vial, se realizarán cierres parciales en las calles Venustiano Carranza, General Charles y David Martínez Soto, así como en los accesos principales a los panteones, para facilitar la circulación de peatones.

También se permitirá el ingreso temporal de vehículos que transporten a adultos mayores o personas con discapacidad, con el propósito de facilitar su descenso y posterior traslado, sin afectar el movimiento de los demás visitantes.

El director de Servicios Concesionados aclaró que estará prohibido ingresar bebidas alcohólicas para su consumo dentro de ambos cementerios. No obstante, podrán colocarse bebidas como parte de las ofrendas funerarias.

Las familias podrán llevar música, bocinas, mariachis y otros conjuntos musicales, siempre que no obstruyan los accesos ni interfieran con la circulación y las actividades de los visitantes.

El operativo coincidirá con otras actividades tradicionales del municipio, como la callejoneada del viernes y la venta de tamales durante el fin de semana en la plaza principal de Ramos Arizpe.