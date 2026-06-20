Espera Coahuila derrama de 1,500 mdp durante Mundial

Destacan su oferta de ocho Pueblos Mágicos, turismo de negocios y naturaleza, además de la temporada de vendimias y eventos enológicos como el Ramos Wine Fest

Coahuila espera recibir alrededor de 1.2 millones de visitantes y generar una derrama económica cercana a los $1,500 millones de pesos durante el periodo comprendido entre el Mundial 2026 y el cierre de la temporada vacacional de verano, informó Martha Elena Moncada Barrera, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo del Estado.

La funcionaria explicó que este año el calendario turístico será más amplio de lo habitual debido a la coincidencia de la justa mundialista con las vacaciones de verano, lo que permitirá extender la actividad turística hasta finales de agosto.

“Estamos pensando superar el millón 200 mil visitantes en todo el operativo turístico, desde el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hasta el último fin de semana de agosto”, señaló.

De alcanzarse estas cifras, Coahuila superaría los resultados obtenidos durante el mismo periodo del año pasado, impulsado por una oferta turística que incluye eventos culturales, actividades recreativas, experiencias enológicas y atractivos naturales distribuidos en las distintas regiones de la entidad.

Moncada destacó que el estado mantiene una actividad turística constante gracias a la combinación de segmentos como el turismo de negocios, reuniones, romance y naturaleza, además de la consolidación de sus ocho Pueblos Mágicos.

Uno de los principales motores para el segundo semestre será la temporada de vendimias, que se desarrollará de julio a septiembre en diversas casas vinícolas de Coahuila.

La funcionaria explicó que los viñedos han diversificado su oferta para atraer nuevos visitantes mediante experiencias sensoriales, recorridos especializados, actividades nocturnas y eventos temáticos.

“Cada viñedo tiene una personalidad distinta y está desarrollando nuevas experiencias para que la gente regrese y conozca algo diferente en cada visita”, comentó. Asimismo, resaltó el crecimiento de la oferta enoturística en Ramos Arizpe, donde eventos como el Ramos Wine Fest y la incorporación del viñedo Capellanía a la segunda etapa de la ruta Vinos y Dinos fortalecerán la presencia del municipio dentro de los principales circuitos turísticos del estado.

La encargada del despacho de Turismo señaló que las campañas de promoción continúan enfocadas en mercados estratégicos como Nuevo León, desde donde se busca atraer visitantes para aprovechar el incremento de actividades previsto durante los próximos meses.

Finalmente, confió en que la combinación del Mundial, la temporada vacacional y la agenda de eventos programados en todo el estado permitirá alcanzar uno de los mejores periodos turísticos registrados por Coahuila en los últimos años.