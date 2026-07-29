Especialistas descartan diagnosticar a Leonel “N”

Indicaron que la psicología moderna ha dejado de basarse únicamente en conductas aisladas y ahora analiza múltiples factores

Aunque el caso de Leonel “N”, investigado por presuntamente adoptar más de 20 perros para después maltratarlos y causarles la muerte, ha generado múltiples especulaciones sobre su estado mental, especialistas en salud psicológica advirtieron que no es posible atribuirle un trastorno sin una evaluación clínica integral.

Advierten que no puede establecerse un diagnóstico

El director de Grupo INTRA, Javier Martínez, y el terapeuta Benjamín Villagómez señalaron que algunas conductas de acumulación de animales pueden estar relacionadas con trastornos como el denominado síndrome de Noé, caracterizado por la acumulación compulsiva de mascotas sin brindarles las condiciones adecuadas para su cuidado. Sin embargo, aclararon que ese perfil no puede asociarse automáticamente al caso de Leonel “N”.

Los especialistas explicaron que cualquier diagnóstico psicológico requiere un proceso de valoración individual que considere el contexto, la historia clínica y el comportamiento de la persona, por lo que emitir conclusiones únicamente a partir de los hechos conocidos representa una forma de etiquetar sin sustento científico.

Indicaron que la psicología moderna ha dejado de basarse únicamente en conductas aisladas y ahora analiza múltiples factores antes de determinar la presencia de algún trastorno mental.

Piden denunciar cualquier manifestación de violencia

Durante la presentación del Programa Comunitario para la Prevención de la Violencia y el Maltrato Animal, también hicieron un llamado a la sociedad para denunciar cualquier manifestación de violencia, al considerar que la indiferencia favorece que estas conductas se repitan y escalen hacia otras formas de agresión.

Javier Martínez sostuvo que la prevención no depende únicamente de las autoridades, sino también de la participación ciudadana para reportar oportunamente situaciones de riesgo y permitir la intervención de las instituciones correspondientes.

Los especialistas insistieron en que el maltrato animal debe investigarse y sancionarse conforme a la ley, pero subrayaron que la atención a la salud mental y la intervención temprana continúan siendo las principales herramientas para prevenir futuros hechos de violencia.