Espacios recreativos impulsan turismo en Ramos Arizpe

Autoridades municipales señalaron que este tipo de infraestructura busca incentivar la convivencia familiar y fortalecer la oferta recreativa local sin costo

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, Ramos Arizpe concentra actividad turística local con la operación de espacios recreativos gratuitos como Dinolandia y AquaRamos, que han registrado afluencia de familias en busca de opciones accesibles de esparcimiento.

Dinolandia, principal atractivo familiar

Uno de los principales atractivos es Dinolandia, parque temático ubicado en la Alameda Central, que ofrece un recorrido al aire libre con figuras de dinosaurios a escala real, zonas interactivas y actividades orientadas principalmente al público infantil.

El espacio permite a los visitantes recorrer las instalaciones de manera libre, combinando entretenimiento con elementos educativos, lo que ha favorecido su posicionamiento como una opción para familias durante la temporada.

AquaRamos, opción ante altas temperaturas

Por otro lado, AquaRamos funciona como alternativa ante las altas temperaturas, con áreas acuáticas que incluyen albercas, chapoteaderos y toboganes, además de espacios de descanso y servicios básicos para los usuarios.

Para regular la afluencia, el acceso a este complejo se organiza en dos horarios, lo que permite mantener control en la operación y garantizar condiciones de seguridad para los asistentes.

Operación continua durante vacaciones

Ambos espacios operan todos los días durante el periodo vacacional, con horarios extendidos que facilitan la asistencia de visitantes provenientes tanto del municipio como de otras zonas de la región sureste.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de infraestructura busca incentivar la convivencia familiar y fortalecer la oferta recreativa local sin costo, en un contexto donde muchas familias optan por actividades cercanas durante las vacaciones.

Ramos Arizpe se suma así a la dinámica turística regional con alternativas enfocadas en el entretenimiento accesible y la ocupación de espacios públicos durante la temporada.