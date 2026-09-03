Escuelas de Arteaga recibirán hasta $50,000 pesos para mejoras

El municipio cuenta con 86 planteles desde preescolar hasta preparatoria y entregará pintura, impermeabilizante, computadoras, minisplits y material deportivo

Las escuelas de Arteaga podrán recibir apoyos en especie por hasta 50 mil pesos, dependiendo de las necesidades de cada plantel, como parte de un programa municipal que contempla equipamiento y mejoras de infraestructura educativa.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que el municipio cuenta actualmente con 86 planteles, desde preescolar hasta preparatoria, distribuidos tanto en la cabecera como en comunidades rurales.

A través del programa Escuela Somos Todos se entregarán materiales como impermeabilizante y pintura, además de computadoras, minisplits y equipo deportivo, según los requerimientos de cada institución.

La estrategia contempla visitar semanalmente una escuela para identificar y atender las necesidades prioritarias.

La alcaldesa señaló además que durante esta semana se realizan recorridos para entregar útiles, libros y uniformes en coordinación con el Gobierno del Estado, particularmente en comunidades rurales.

Explicó que algunos planteles rurales tienen apenas cinco alumnos, por lo que uno de los principales retos es garantizar que los estudiantes de las comunidades más alejadas continúen teniendo acceso a la educación.

De acuerdo con la edil, el rezago educativo en Arteaga se mantiene por debajo de 0.2 por ciento, resultado que atribuyó a la coordinación de programas dirigidos a mantener a niños y jóvenes dentro de las aulas.

También destacó la importancia de las telesecundarias y bachilleratos ubicados en comunidades rurales, debido a que permiten estudiar a jóvenes que enfrentarían dificultades para trasladarse diariamente hacia la cabecera municipal o Saltillo.