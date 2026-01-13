Escuelas ajustan dinámicas por frío; a secundaria asisten más

Pese a las bajas temperaturas, las condiciones de los planteles se mantuvieron en buen estado, sin reportes de daños en infraestructura

El regreso a clases en Coahuila este lunes 12 de enero evidenció una respuesta diferenciada entre niveles educativos ante las bajas temperaturas del frente frío número 27, con mayor asistencia en secundaria y una aplicación flexible de medidas en preescolar, primaria y educación especial.

Secundaria registra menor ausentismo durante el frente frío

De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Educación Básica, la educación secundaria registró un ausentismo del 60.6 por ciento, el nivel más bajo de inasistencia en Educación Básica durante la jornada.

Preescolar, primaria y educación especial con mayor inasistencia

En contraste, la educación especial alcanzó 89.2 por ciento, preescolar 84 por ciento y primaria 83.12 por ciento, reflejando una mayor cautela por parte de madres y padres de familia en los grupos de menor edad.

Planteles aplican medidas flexibles sin suspender clases

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, explicó que el esquema actual permite a cada plantel definir ajustes operativos según su contexto, sin necesidad de suspensiones generalizadas.

Detalló que las decisiones incluyen eliminar actividades al aire libre, adaptar dinámicas en aula o, en escenarios más extremos, valorar esquemas a distancia, aunque aclaró que no se reportaron cierres ni recortes formales de jornada durante este inicio de semana.

Condiciones de escuelas se mantienen sin afectaciones

El funcionario subrayó que, pese a las bajas temperaturas, las condiciones de los planteles se mantuvieron en buen estado, sin reportes de daños en infraestructura ni incidencias relevantes tras el periodo vacacional decembrino.

Primer impacto del frío en el ciclo escolar 2025–2026

Garza Fishburn añadió que este episodio representa el primer impacto significativo del frío en el ciclo escolar 2025–2026, y señaló que el sistema educativo estatal se mantiene en vigilancia permanente para responder conforme evolucionen las condiciones climatológicas.

Las autoridades educativas continuarán evaluando la asistencia y las medidas aplicadas en cada nivel durante los próximos días, en función del comportamiento del clima en las distintas regiones de Coahuila.