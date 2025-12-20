Escasez de pierna de puerco marca la venta de carne en Saltillo

Comerciantes señalaron que, aunque la temporada suele triplicar el movimiento habitual, este año el ritmo de ventas ha sido más lento

La venta de carne en algunos establecimientos del Mercado de Abastos de Saltillo registra un comportamiento atípico en esta temporada decembrina, marcado principalmente por la escasez de pierna de puerco, uno de los productos más demandados para las cenas de Navidad y fin de año, situación que ha generado incertidumbre en el mercado local.

Comerciantes del ramo señalaron que, aunque la temporada suele triplicar el movimiento habitual, este año el ritmo de ventas ha sido más lento en comparación con años anteriores, a pesar de encontrarse a pocos días de las fechas con mayor consumo.

La pierna de puerco presenta desabasto parcial, lo que algunos proveedores atribuyen a factores externos, posiblemente relacionados con el mercado internacional.

Donato Garza Garza, trabajador del sector cárnico, explicó que otros cortes tradicionales para asar y consumo familiar se han mantenido con volúmenes estables, sin incrementos significativos, mientras que la pierna se ha vuelto un producto incierto y en algunos establecimientos hay disponibilidad limitada y en otros ya no se consigue.

En cuanto a la venta institucional, indicó que empresas y comedores industriales continúan solicitando paquetes de carne para entregar a sus trabajadores como parte de las posadas y prestaciones de fin de año; sin embargo, este segmento también ha mostrado menor dinamismo respecto a ciclos anteriores, con pedidos programados desde meses previos y otros que se concretan de último momento.

Pese a este panorama moderado, comerciantes confían en que la demanda repunte en los días 23 y 24 de diciembre, tradicionalmente los de mayor volumen, así como en la semana posterior, cuando se concentran las compras para las celebraciones de fin de año, lo que podría equilibrar el cierre de la temporada.