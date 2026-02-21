Ernestina Godoy reafirma investigaciones por Pasta de Conchos

Durante su visita al estado, abordó temas de coordinación institucional y estrategias conjuntas en materia de seguridad y procuración de justicia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, arribó este viernes a Coahuila y confirmó que continúan las investigaciones por la tragedia de Mina Pasta de Conchos, ocurrida hace 20 años y donde murieron 65 mineros.

La funcionaria federal sostuvo una reunión privada con autoridades estatales en Monclova, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

¿Qué actividades realizó Ernestina Godoy en Monclova?

Godoy Ramos llegó por la mañana al Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, donde fue recibida por personal de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente se trasladó a un restaurante de la ciudad, en el que sostuvo un encuentro con el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

La reunión se desarrolló sin acceso a medios de comunicación. De acuerdo con declaraciones posteriores del fiscal estatal, el diálogo abordó temas de coordinación institucional y estrategias conjuntas en materia de seguridad y procuración de justicia entre ambas dependencias.

Antes de retirarse del lugar, la fiscal general de la República declaró brevemente que las investigaciones relacionadas con la tragedia de Pasta de Conchos siguen en curso. No obstante, evitó responder cuestionamientos sobre posibles personas indiciadas o la ausencia de detenidos a dos décadas del siniestro.

¿Qué ocurrió hace 20 años en Pasta de Conchos?

El pasado 19 de febrero se cumplieron 20 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, accidente que dejó 65 trabajadores fallecidos. Hasta la fecha, únicamente los restos de 25 mineros han sido recuperados del yacimiento.

La mina pertenecía a Grupo México, corporativo encabezado por Germán Larrea Mota-Velasco. Diversos peritajes técnicos realizados a lo largo de estos años han señalado fallas en los sistemas de ventilación y acumulación de gas grisú como factores determinantes en la explosión.

De acuerdo con los dictámenes periciales, existió falta de control en las condiciones de seguridad dentro de la mina de carbón. La acumulación de gas metano habría generado el estallido que provocó el colapso y la muerte de los trabajadores.

¿Cuál fue la agenda posterior de la fiscal federal?

Tras concluir el almuerzo, Godoy Ramos se retiró del restaurante custodiada por su equipo de seguridad. Aunque inicialmente se mencionó la posibilidad de atender a la prensa, la funcionaria abandonó el lugar sin emitir un posicionamiento adicional.

Posteriormente, tanto la fiscal federal como el fiscal estatal se dirigieron a oficinas del Ministerio Público Federal en Monclova. Se informó que la agenda incluye recorridos por instalaciones de la dependencia federal en distintos puntos de Coahuila, como parte de las labores de supervisión y coordinación institucional.