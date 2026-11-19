Un total de 670 estudiantes de la Secundaria Técnica Ramos Arizpe, serán beneficiados con la entrega de equipo tecnológico administrativo

Un total de 670 estudiantes de la Secundaria Técnica Ramos Arizpe, ubicada en la Zona Centro del municipio, serán beneficiados con la entrega de equipo tecnológico, administrativo y de climatización destinado a mejorar las condiciones de trabajo y aprendizaje en ambos turnos del plantel.

Los apoyos fueron entregados este miércoles 18 de noviembre por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, como parte del programa En Tu Escuela Tú Eliges, que permite a las comunidades educativas determinar qué materiales y equipos requieren para atender las necesidades de sus instalaciones.

Las entregas corresponden a las acciones 72 y 73 del programa municipal, mediante el cual se canalizan recursos a las escuelas de acuerdo con las solicitudes de docentes, directivos y padres de familia.

Entregan equipo para ambos turnos de la secundaria

Para el turno matutino se entregaron una computadora portátil, seis bocinas, un archivero vertical y una impresora láser, herramientas que podrán utilizarse tanto en actividades académicas como administrativas.

En el turno vespertino, los apoyos consistieron en una computadora de escritorio, un equipo de aire acondicionado tipo minisplit, una bocina, dos reguladores de voltaje y una impresora multifuncional a color.

La distribución de los materiales respondió a las necesidades identificadas por cada turno, con el propósito de mejorar las condiciones en las que estudiantes y personal docente desarrollan sus actividades.

Comunidades escolares definen prioridades de inversión

Durante la entrega, el alcalde explicó que el programa busca que sean las propias comunidades escolares quienes definan las prioridades de inversión, en lugar de recibir materiales seleccionados sin considerar las condiciones particulares de cada plantel.

“Nosotros creemos que para mejorar una escuela hay que escuchar a quienes están todos los días aquí. Los maestros y los padres de familia saben lo que hace falta, y lo que nos toca como Gobierno es responderles”, expresó Gutiérrez Merino.

El presidente municipal señaló que estas acciones se desarrollan con el respaldo del Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, como parte de la coordinación para atender necesidades de infraestructura y equipamiento en los centros educativos.

En la entrega participaron la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Lizbeth Ogazón Nava; el coordinador municipal de Mejora Coahuila, Francisco Javier Pérez Santiago, y la directora de Educación, Mónica Merino Sánchez.

También estuvieron presentes Josefina Hernández González y María Virginia Carranza Dávila, directoras de los turnos matutino y vespertino de la secundaria, respectivamente.

Con estas dos entregas, el programa En Tu Escuela Tú Eliges alcanzó 73 acciones de equipamiento y apoyo escolar en Ramos Arizpe, dirigidas a atender solicitudes planteadas directamente por las comunidades educativas.