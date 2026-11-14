Equipan a 802 policías de Torreón con inversión millonaria

La entrega de uniformes y equipo especializado representó una inversión de 17.9 millones de pesos para fortalecer la seguridad municipal

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y mejorar las condiciones de trabajo de los elementos policiales, Miguel Riquelme encabezó la entrega de uniformes y equipamiento especializado a 802 integrantes operativos y administrativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón.

La entrega representó una inversión de 17.9 millones de pesos, recursos que se suman a los más de 70 millones destinados recientemente, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para la adquisición de unidades policiales y armamento.

Durante el evento, Riquelme destacó que el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad es una prioridad, por lo que resulta indispensable mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como impulsar la profesionalización y dotar a los policías de las herramientas necesarias para desempeñar su labor.

Señaló que el trabajo conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía, las corporaciones policiales, el sector empresarial y la sociedad civil ha permitido consolidar un modelo de seguridad que contribuye a mantener a Torreón entre las ciudades más seguras del país.

Asimismo, subrayó que contar con condiciones de seguridad es fundamental para generar confianza entre los inversionistas, impulsar la creación de empleos y mejorar la calidad de vida de las familias.

El edil sostuvo que los retos actuales en materia de seguridad requieren preparación, tecnología y capacidad de respuesta, por lo que aseguró que no hay espacio para la improvisación cuando se trata de proteger a la ciudadanía.

Añadió que la entrega de uniformes y equipamiento también busca fortalecer la identidad institucional y dignificar el trabajo de quienes diariamente arriesgan su integridad para salvaguardar a la población.

Riquelme reconoció el compromiso y la vocación de servicio de los elementos policiales, al señalar que las inversiones en vehículos, armamento y equipo especializado permiten ampliar la capacidad operativa de la corporación y mejorar las condiciones en las que realizan sus funciones.

Finalmente, reiteró que continuará el trabajo coordinado y la inversión en materia de seguridad, al afirmar que la tranquilidad de las familias de Torreón seguirá siendo una prioridad.

En el evento estuvieron presentes el senador Gabriel Elizondo Pérez; la diputada federal Verónica Martínez García; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna; mandos de la Guardia Nacional y del Mando Especial de La Laguna, así como integrantes del Ayuntamiento, autoridades de seguridad, representantes del sector empresarial y del Consejo Ciudadano de Seguridad.