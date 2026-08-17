Envían al hospital a motociclista embestido en Arteaga

Un motociclista resultó herido tras ser embestido por un camión de carga en el cruce del libramiento Flores Tapia y Fundadores.

Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un camión de carga en el cruce del libramiento Óscar Flores Tapia y la lateral del bulevar Fundadores, en dirección hacia Arteaga.

El accidente ocurrió cuando Federico de Jesús Gordillo, de 25 años, circulaba en su motocicleta y se disponía a incorporarse al libramiento. En ese momento, un camión de la empresa Moca Logistic continuó su trayectoria y terminó por impactarlo.

El motociclista cayó al pavimento y fue atendido por personal de Protección Civil de Arteaga. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica 82, donde se reportó estable.

El conductor del camión, identificado como Roberto Silva Moreno, de 39 años, quedó detenido en el lugar por elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente.

Una grúa fue solicitada para retirar las unidades y trasladarlas a un corralón, mientras las autoridades realizan las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente.