La llegada de la réplica forma parte de los preparativos rumbo al 2031, cuando se cumplirán 500 años de las apariciones de la Virgen a San Juan Diego

Este viernes 12 de diciembre, la Diócesis de Saltillo llevará a cabo la entronización de una réplica de la Sagrada Tilma de Santa María de Guadalupe en la Parroquia del Sagrario de la Catedral, como parte de la Novena Intercontinental Guadalupana.

La ceremonia está programada a las 12:00 horas y marcará el inicio de una peregrinación diocesana que se desarrollará a lo largo de 2026.

De acuerdo con la diócesis, la llegada de la réplica forma parte de los preparativos rumbo al año 2031, cuando se cumplirán 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, una fecha considerada de alta relevancia para la Iglesia católica en México y América Latina.

Bajo el lema “Una Tilma, Un Corazón y Una Misión”, la réplica recorrerá diversas parroquias y comunidades de la diócesis con el propósito —según la convocatoria eclesial— de fortalecer la cohesión comunitaria y promover actividades de reflexión y servicio en torno al acontecimiento guadalupano.

Cuáles serán las actividades

Como parte de la solemnidad, la Catedral de Santiago ofrecerá una serie de celebraciones el mismo día:

* 10:00 horas, misa en la Capilla.

* 12:00 horas, recepción y entronización de la Tilma (transmisión en vivo).

* 18:00 y 19:00 horas, misas en la Catedral.

La Iglesia local invitó a fieles, familias y grupos parroquiales a participar en el acto, que será el punto de partida de un programa más amplio de actividades rumbo a 2031.