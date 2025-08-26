Info 7 Logo
Coahuila

Entregarán útiles a más de 11,000 estudiantes en Ramos Arizpe

Por: Christyan Estrada

25 Agosto 2025, 15:23

El apoyo está dirigido a alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, así como de secundaria, quienes recibirán el material de manera gratuita en sus escuelas

Más de 40 mil cuadernos y 11 mil 500 paquetes de útiles escolares serán distribuidos en los próximos días entre estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas de Ramos Arizpe, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El apoyo está dirigido a alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, así como de secundaria, quienes recibirán el material de manera gratuita en sus planteles escolares. Según el edil, el objetivo es aliviar el gasto familiar y garantizar que los estudiantes cuenten con herramientas básicas para el ciclo escolar.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 3.13.32 PM (1).jpeg

Además, el municipio pondrá en marcha este lunes 25 de agosto la campaña “Compartir, Transforma”, que busca recolectar mochilas, cuadernos y artículos escolares en beneficio de niñas y niños de escasos recursos.

La colecta será coordinada por el DIF Ramos Arizpe y tendrá vigencia hasta el 12 de septiembre. Los puntos de acopio estarán instalados en el DIF Municipal, la Presidencia Municipal y colegios participantes.

La presidenta honoraria del DIF, Teresita Escalante Contreras, invitó a la ciudadanía a participar en la iniciativa solidaria.

