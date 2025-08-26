Entregarán útiles a más de 11,000 estudiantes en Ramos Arizpe

El apoyo está dirigido a alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, así como de secundaria, quienes recibirán el material de manera gratuita en sus escuelas

Más de 40 mil cuadernos y 11 mil 500 paquetes de útiles escolares serán distribuidos en los próximos días entre estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas de Ramos Arizpe, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El apoyo está dirigido a alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, así como de secundaria, quienes recibirán el material de manera gratuita en sus planteles escolares. Según el edil, el objetivo es aliviar el gasto familiar y garantizar que los estudiantes cuenten con herramientas básicas para el ciclo escolar.

Además, el municipio pondrá en marcha este lunes 25 de agosto la campaña “Compartir, Transforma”, que busca recolectar mochilas, cuadernos y artículos escolares en beneficio de niñas y niños de escasos recursos.

La colecta será coordinada por el DIF Ramos Arizpe y tendrá vigencia hasta el 12 de septiembre. Los puntos de acopio estarán instalados en el DIF Municipal, la Presidencia Municipal y colegios participantes.

La presidenta honoraria del DIF, Teresita Escalante Contreras, invitó a la ciudadanía a participar en la iniciativa solidaria.