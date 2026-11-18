Las autoridades y representantes de los municipios pudieron observar las nuevas unidades vehiculares que serán asignadas a los distintos agrupamientos

La tarde-noche de este martes, en la explanada de la Expo Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la entrega de equipamiento para fortalecer las corporaciones de seguridad estatal y la Fiscalía General del Estado, en un evento al que asistieron los 38 alcaldes de la entidad.

Como parte de esta entrega, se anunció una inversión superior a los 772 millones de pesos, destinada a reforzar la capacidad operativa de las instituciones de seguridad mediante la adquisición de vehículos tácticos, armamento, uniformes, cámaras de videovigilancia y capacitación para los elementos policiales.

Entregan vehículos para corporaciones estatales y municipios

Durante su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, detalló que entre el equipamiento entregado destacan 172 vehículos para la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, mientras que otras 59 unidades serán distribuidas entre diferentes municipios de Coahuila.

El funcionario precisó que para la adquisición de estos vehículos se destinaron 194 millones de pesos y destacó que, con la inversión anunciada, los recursos canalizados a seguridad durante la presente administración estatal ya superan los 699 millones de pesos.

Buscan fortalecer el blindaje y la coordinación en Coahuila

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez señaló que se trata de un día importante para Coahuila, al destacar que, aunque la entidad mantiene buenos indicadores en materia de seguridad, su gobierno no baja la guardia y continúa fortaleciendo a las instituciones para mantener el blindaje del estado.

El mandatario sostuvo que el objetivo es seguir dotando a las corporaciones de mejores herramientas, tecnología y equipamiento, además de fortalecer la coordinación entre las fuerzas estatales y municipales para preservar la tranquilidad de las familias coahuilenses.

Durante el evento, las autoridades y representantes de los municipios pudieron observar las nuevas unidades vehiculares que serán asignadas a los distintos agrupamientos de la Policía Estatal, corporaciones que también brindan respaldo operativo a las policías municipales en las diferentes regiones de Coahuila.

La entrega forma parte de la estrategia estatal para fortalecer las capacidades de