Entregan tractor en Ramos Arizpe para fortalecer la agricultura

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó el apoyo, el cual beneficiará a 23 productores y busca fortalecer la productividad rural

Habitantes del ejido San Juan de Sauceda, en Ramos Arizpe, recibieron un tractor y equipo agrícola como parte de un programa municipal enfocado en fortalecer la producción rural y mejorar las condiciones económicas de las comunidades.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que este apoyo forma parte de una estrategia dirigida al campo, en coordinación con el Gobierno del Estado, para impulsar la productividad y la autosuficiencia alimentaria.

Detalló que la inversión total fue de 350 mil pesos, bajo un esquema de corresponsabilidad en el que los productores aportaron 100 mil pesos, mientras que el municipio destinó 250 mil pesos para la adquisición del tractor y un arado de tres discos.

El equipo beneficiará directamente a 23 habitantes de la comunidad, al facilitar las labores agrícolas y mejorar el rendimiento de sus tierras.

Además de este apoyo, el municipio ha implementado otras acciones en la zona rural, como la entrega de semillas de sorgo y avena, así como la preparación de tierras agrícolas.

También se impulsa el programa de aves de traspatio, mediante el cual se han entregado cerca de 6 mil pollitas ponedoras en lo que va del año, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y la producción de alimentos en comunidades ejidales.

Las autoridades señalaron que este tipo de apoyos buscan mejorar las condiciones de vida en el campo y generar mayores oportunidades para las familias rurales.