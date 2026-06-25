Entregan techumbre en escuela de Saltillo para 600 alumnos

Autoridades inauguraron una nueva estructura que permitirá realizar actividades académicas, deportivas y culturales en mejores condiciones

Con una inversión superior a los seis millones de pesos, el Gobierno de Coahuila entregó una nueva techumbre en la Escuela Coahuila de Saltillo, obra que beneficiará a más de 600 alumnas y alumnos al brindarles un espacio seguro y funcional para la realización de actividades académicas, deportivas, cívicas y culturales.

La obra fue realizada de manera coordinada entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, el programa Mejora Coahuila y el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa en la entidad.

Durante el evento de entrega, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que este tipo de proyectos reflejan el compromiso de la administración estatal con la educación y el bienestar de las familias coahuilenses.

Señaló que la construcción de espacios dignos y seguros permite mejorar las condiciones de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes, además de responder a las necesidades planteadas por la comunidad educativa.

Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que la inversión en educación representa una de las acciones más importantes para impulsar el desarrollo de la ciudad, al fortalecer los espacios donde se forman las nuevas generaciones.

La subdirectora del plantel, Yanira Guajardo Toledo, agradeció la respuesta de las autoridades estatales a esta gestión, al señalar que la techumbre era una necesidad prioritaria para la institución y que ahora permitirá desarrollar actividades al aire libre en mejores condiciones.