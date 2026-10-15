Entregan rehabilitación de Línea Verde al suroriente de Saltillo

La obra representó una inversión de 2.2 millones de pesos y se concretó a partir de una propuesta que obtuvo el respaldo de los ciudadanos

Con nuevas instalaciones para la práctica deportiva y la convivencia familiar, el suroriente de Saltillo cuenta con un espacio renovado en la Línea Verde, cuya rehabilitación fue entregada por el alcalde Javier Díaz González.

La obra representó una inversión de 2.2 millones de pesos y se concretó a partir de una propuesta que obtuvo el respaldo de los ciudadanos mediante el programa Participa Saltillo.

Rehabilitan canchas y áreas recreativas de la Línea Verde

La intervención permitió mejorar tres canchas de fútbol y una de básquetbol, además de instalar malla sombra en la explanada y realizar trabajos de mantenimiento en las áreas recreativas, con limpieza, pintura y cuidado del arbolado.

El proyecto también contempla actividades como bailoterapia, skate, tochito y fútbol, con el propósito de ampliar las opciones para que personas de distintas edades aprovechen estos espacios públicos.

Participación ciudadana define obras prioritarias

Javier Díaz señaló que la participación ciudadana permite identificar las obras prioritarias para cada sector y destacó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura de la capital coahuilense.

Durante la entrega, se hizo un llamado a los usuarios a cuidar las instalaciones, a fin de conservarlas en buenas condiciones y garantizar que continúen beneficiando a las familias de la zona.