El programa Los Mensajeros de Santa inició en San Ignacio, como parte de una iniciativa que este año busca cumplir los deseos de alrededor de mil 400 menores

Con la entrega de bicicletas y juguetes a niñas y niños de la comunidad de San Ignacio, comenzó la distribución de regalos navideños del programa Los Mensajeros de Santa, impulsado por el DIF Municipal de Ramos Arizpe con la participación de ciudadanos, empresas y asociaciones.

En esta primera jornada participó la empresa QSMX Groups, que apadrinó a menores de la comunidad rural para entregarles los regalos que solicitaron previamente mediante sus cartas a Santa Claus.

Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal, informó que este año se distribuyeron alrededor de mil 400 cartas entre niñas y niños de los ejidos y congregaciones del municipio.

Durante 2025, primer año de operación del programa, se entregaron más de mil 200 regalos, principalmente bicicletas, mediante la participación voluntaria de ciudadanos y representantes de la iniciativa privada.

La dinámica consiste en recorrer las escuelas de las comunidades rurales para que los menores escriban sus deseos navideños. Posteriormente, las cartas son entregadas a personas, empresas e instituciones interesadas en apadrinar a un niño y adquirir el regalo solicitado.

“Es una satisfacción personal para todos los que trabajamos aquí en el DIF llevarles el juguete de parte de Santa. Créanme que eso se queda en el corazón para toda la vida”, expresó Escalante Contreras.

Además de la distribución de juguetes, el programa contempla la realización de posadas en las comunidades rurales, con desayunos, piñatas y bolos.

Los padrinos también tienen la posibilidad de acudir personalmente a las comunidades para entregar los obsequios y convivir con los menores durante las celebraciones navideñas.