Entregan puente peatonal para vecinos de Hacienda Narro

A nombre de los habitantes de la zona, una de las vecinas agradeció al Ayuntamiento por atender una petición que durante años habían planteado los colonos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que el puente peatonal de Hacienda Narro era una obra solicitada desde hace mucho tiempo por los habitantes de este sector y que finalmente se convirtió en una realidad.

Durante la entrega, señaló que la infraestructura permitirá a miles de vecinos cruzar con mayor seguridad el arroyo y desplazarse hacia sus actividades cotidianas.

Vecinos agradecen construcción del puente

A nombre de los habitantes de la zona, una de las vecinas agradeció al Ayuntamiento por atender una petición que durante años habían planteado los colonos.

Destacó que el puente representa un importante beneficio para quienes viven en ambos sectores de Hacienda Narro, al facilitar el paso de manera más segura y evitar los riesgos que anteriormente enfrentaban al cruzar por el arroyo.

Preparan más obras sociales para Saltillo

El edil saltillense, Javier Díaz González, resaltó que existen buenos planes de obra social para Saltillo durante lo que resta del año y a lo largo de 2027, mismos que se desarrollarán en coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Añadió que el trabajo conjunto entre ambos gobiernos permitirá continuar atendiendo las necesidades de infraestructura que plantean los habitantes de los diferentes sectores de la ciudad.