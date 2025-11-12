Entregan policías pan y café a familiares de pacientes del IMSS

La actividad forma parte de las acciones de proximidad y cercanía ciudadana que se desarrolla la corporación durante la temporada invernal

Elementos de la Policía de Proximidad de Saltillo realizaron una jornada de apoyo social a las afueras de la Clínica número 2 del IMSS, donde ofrecieron pan y café caliente a familiares de pacientes que permanecen en espera de noticias sobre sus seres queridos, en medio de las bajas temperaturas registradas en la ciudad.

El director de la corporación, Alexis Morales, informó que la actividad forma parte de las acciones de proximidad y cercanía ciudadana que se desarrollan durante la temporada invernal, con el propósito de brindar acompañamiento y un gesto de solidaridad a quienes enfrentan largas horas de espera en hospitales y clínicas.

Las entregas fueron realizadas por cerca de 30 elementos, quienes repartieron bebidas y alimentos a las personas que se encontraban en las inmediaciones del nosocomio.

Según Morales, la iniciativa se replica en distintos puntos de la ciudad, principalmente en zonas donde se concentran familias durante la noche o madrugada.

El funcionario explicó que esta dinámica se mantiene de forma permanente durante todo el año, aunque se refuerza en invierno debido al descenso de las temperaturas.

Las acciones se realizan con apoyo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con aportaciones voluntarias de los propios policías, quienes colaboran con insumos como café, leche o pan para compartir con la comunidad.

La corporación adelantó que este tipo de actividades continuarán en las próximas semanas en otros hospitales y espacios públicos, como parte del programa de vinculación y apoyo social de la Policía de Proximidad, cuyo objetivo es fortalecer la confianza ciudadana y ofrecer acompañamiento en momentos difíciles.