Entregan pavimentación de calles en Vista Alta, Saltillo

El senador Gabriel Elizondo Pérez y el diputado local electo Álvaro Moreira Valdés reconocieron el trabajo realizado por la administración municipal

El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de nuevas obras de pavimentación en la colonia Vista Alta, al sur de Saltillo, trabajos que representaron una inversión de 3 millones 712 mil pesos y que mejorarán la movilidad y las condiciones de tránsito para las familias del sector.

El edil destacó que este proyecto respondió a una petición de los propios vecinos y fue posible gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado.

Durante el evento, Javier Díaz señaló que la colaboración entre ciudadanía y autoridades permite concretar obras que elevan la calidad de vida de la población, al ofrecer calles más seguras y funcionales.

En tanto, el senador Gabriel Elizondo Pérez y el diputado local electo Álvaro Moreira Valdés reconocieron el trabajo realizado por la administración municipal para atender las necesidades de las colonias.

Pavimentan más de 475 metros en Vista Alta

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que los trabajos abarcaron la pavimentación de las calles Tonalapa y Vista del Sur, con una longitud total de más de 475 metros lineales.

A nombre de los habitantes, Cristal Santos Sánchez agradeció la realización de la obra, al señalar que durante años las malas condiciones de las vialidades afectaron a quienes viven en Vista Alta y que ahora contarán con un acceso más seguro y digno.