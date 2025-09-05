Entregan paquetes escolares en la Secundaria General Número 20

El coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, entregó paquetes escolares a alumnos de la Secundaria General No. 20 Dora Madero

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, realizó la entrega de paquetes escolares a estudiantes de la Escuela Secundaria General número 20 Dora Madero.

Durante la visita, Elizondo convivió con alumnos, docentes y padres de familia, destacando la importancia de apoyar la educación a través de la dotación de materiales que faciliten el aprendizaje de los jóvenes.

Los directivos del plantel señalaron que este tipo de acciones contribuyen al fortalecimiento del trabajo académico y al desarrollo escolar de los estudiantes.

Una de las alumnas beneficiadas, María Fernanda Torres, comentó que los paquetes serán de gran utilidad para continuar con sus estudios.

“A veces no contamos con todos los útiles necesarios, y con este apoyo podemos avanzar mejor en las clases”, dijo.

Por su parte, la maestra Patricia García mencionó que la entrega representa un impulso para las familias.

“Los padres hacen un esfuerzo importante en la educación de sus hijos, y este tipo de apoyos viene a aliviar un poco esa carga”, expresó.

Finalmente, un padre de familia, Jorge Martínez, agradeció la iniciativa y señaló que es una ayuda que contribuye tanto en la economía del hogar como en la formación académica de los jóvenes.

INAUGURAN NUEVA AULA EN LA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 20 DORA MADERO

El director de la Escuela Secundaria General número 20 Dora Madero, Carlos Alberto Calvillo, en compañía del coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, encabezó la inauguración de una nueva aula destinada a los estudiantes del plantel.

Con esta apertura, la escuela alcanzó su máxima capacidad de infraestructura. El aula está equipada con bancas nuevas, pizarrones, escritorio y dos climas minisplit para brindar mayor comodidad a los alumnos durante sus clases.

Autoridades educativas y padres de familia presenciaron el acto, en el que se destacó que este espacio permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para la comunidad estudiantil.

La alumna Daniela Ruiz expresó que la nueva aula representa una motivación para los estudiantes.

“Es un salón muy bonito y cómodo; ahora vamos a poder concentrarnos mejor en las clases”, señaló.

Por su parte, la docente María Teresa González destacó que la obra beneficiará directamente el trabajo académico. “Contar con espacios modernos y equipados ayuda mucho al desempeño de los alumnos y también a nuestra labor como maestros”, comentó.

Asimismo, el padre de familia José Luis Hernández reconoció la importancia de la obra para la comunidad escolar.

“Los niños merecen instalaciones dignas y con este nuevo salón se nota que se está invirtiendo en su educación”, dijo.

Finalmente, el director del plantel subrayó que el aula se suma a los esfuerzos de modernización y mejora que se han venido implementando en la institución, con el propósito de brindar mejores oportunidades a los jóvenes.