Entregan obra de agua potable en ejido de Ramos Arizpe

La obra forma parte del programa municipal 'Tú Decides', enfocado en atender necesidades básicas definidas por las propias comunidades rurales

Con una inversión de 176 mil 092 pesos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó este miércoles 14 de enero una obra de infraestructura para el abasto de agua potable y rehabilitación de guardaganado en el ejido Plan de Guadalupe, beneficiando de manera directa a 48 familias, equivalentes a 162 habitantes de esta comunidad rural.

El presidente municipal informó que la obra contempló la instalación de una planta potabilizadora, así como la colocación de dos tinacos de cinco mil litros cada uno, con el objetivo de mejorar el acceso al agua y fortalecer el almacenamiento para uso doméstico.

Para este componente se destinó una inversión de 95 mil 120 pesos, que incluyó material de acero, conexiones y mangueras para la conducción del líquido.

De manera complementaria, se realizó la rehabilitación del área de guardaganado, mediante la colocación de siete tubos galvanizados de tres pulgadas, además de trabajos de soldadura y cimentación, con una inversión de 80 mil 972 pesos, acción que permitirá mejorar las condiciones para la actividad ganadera y el tránsito en la zona.

Gutiérrez Merino señaló que esta obra forma parte del programa municipal “Tú Decides”, enfocado en atender necesidades básicas definidas por las propias comunidades rurales, priorizando servicios como el agua potable y el fortalecimiento de la actividad productiva.

Además, detalló que el ejido Plan de Guadalupe ha recibido apoyos sociales y productivos adicionales, entre ellos la entrega de 48 paquetes de aves de traspatio, 500 kilogramos de sorgo, 74 despensas mensuales, así como brigadas del DIF municipal, que incluyeron entrega de ropa y atención directa a las familias.

A la entrega de la obra acudieron Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural; Juan García Rodríguez, del Consejo de Vigilancia del ejido; Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; Miguel Ángel Salazar Cruz, coordinador de Programas Sociales en el área rural; y Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora.

Finalmente, el alcalde afirmó que su administración continuará llevando obras de infraestructura básica a las comunidades rurales del municipio, con el objetivo de reducir rezagos históricos y mejorar las condiciones de vida en los ejidos de Ramos Arizpe.