Entregan obra de agua en ejido San Juan de Amargos

La rehabilitación del tanque representó una inversión de 165 mil pesos y beneficia de manera directa a alrededor de 100 personas

Las familias del ejido San Juan de Amargos, en Ramos Arizpe, recibieron este miércoles la obra de un tanque de almacenamiento de agua rehabilitado, que busca mejorar el abasto del servicio y atender una de las necesidades más sentidas de esta comunidad rural.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de los trabajos, realizados a través del programa “Tú Decides”, mediante el cual son los propios habitantes quienes definen en qué proyectos debe invertirse el recurso público.

En este caso, la prioridad fue asegurar el almacenamiento y distribución de agua para el ejido.

La rehabilitación del tanque representó una inversión de 165 mil pesos y beneficia de manera directa a alrededor de 100 personas, lo que permitirá mejorar las condiciones de suministro y reducir afectaciones durante periodos de escasez.

Durante el recorrido, el alcalde señaló que el enfoque del programa es atender necesidades concretas del campo y dar seguimiento a decisiones tomadas por la comunidad.

Subrayó que este tipo de obras buscan resolver problemas básicos que impactan de manera directa en la vida diaria de las familias rurales.

Por su parte, Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, destacó que el trabajo coordinado con los ejidos permite identificar con mayor precisión las carencias y orientar los recursos hacia proyectos funcionales y de impacto inmediato.

En la entrega también estuvieron presentes Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, y Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora Coahuila, quienes coincidieron en que la coordinación entre Estado y Municipio ha permitido avanzar en obras básicas para comunidades alejadas de la zona urbana.